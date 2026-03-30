Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 15:31

Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах

Михаил Мишустин
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство России направит дополнительно 1 млрд рублей на помощь льготным категориям граждан в приобретении газоиспользующего оборудования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Средства позволят ускорить подключение домов к системе газоснабжения, передает пресс-служба правительства.

Мы выделим дополнительно 1 млрд рублей. Средства эти пойдут на поддержку тех, кто входит в число льготных категорий, у кого недостаточно собственных ресурсов на приобретение и установку газоиспользующего оборудования, — сказал он.

Планируется, что с помощью выделенных средств число договоров на подключение домов льготников к газовым сетям превысит 11 тыс. Программа социальной газификации реализуется с 2021 года.

Ранее из приказов Федеральной антимонопольной службы стало известно, что оптовые цены на газ для всех категорий потребителей в России будут увеличены с начала октября. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, индексация составит 9,6% и вступит в силу 1 октября 2026 года.

Россия
правительство
газификация
регионы
льготы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.