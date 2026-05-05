05 мая 2026 в 21:07

Медведев пошутил о фейках про закопанные баллоны вместо газификации

Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Тверскую область с иронией прокомментировал слухи о неработающей программе газификации. Посетив очередной дом в Торжке, он записал видеообращение на платформе МАКС.

Я когда газ подвожу, а это не первый раз в моей жизни, после этого появляется масса публикаций о том, что это все вранье, никакого газа нет, а закопан баллон. И как только я уехал, баллон закончился, — пошутил Медведев.

Политик напомнил, что программа развития газоснабжения и догазификации регионов была инициирована «Единой Россией» еще в середине нулевых годов, когда он сам занимал пост председателя совета директоров «Газпрома». По словам Медведева, позже процесс несколько приостановился, но затем инициатива партии была поддержана главой государства, благодаря чему сейчас работы ведутся по всей стране.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил освободить пенсионеров от платы за технологическое присоединение к газовым сетям. По словам Миронова, действующая система компенсаций работает неэффективно.

