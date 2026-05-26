Депутат назвал способ снизить количество инцидентов с собаками

Кинологические школы России следует обеспечить налоговыми льготами, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш. По его мнению, это поможет сократить затраты на воспитание собак профессионалами и, как результат, снизить количество трагических случаев.

Сотни тысяч неподготовленных собак по всей стране — это потенциальная угроза укусов, конфликтов и пополнения приютов. Мы предлагаем комплекс мер, который способен кардинально изменить ситуацию. Первое — запустить программу льготного налогообложения для кинологических центров и школ, которые смогут получить доступ к земле и недвижимости. Сегодня аренда адекватной площадки для занятий — одна из главных статей расходов, — поделился Панеш.

При этом он подчеркнул необходимость внедрения системы грантов для социальных кинологических инициатив. По мнению депутата, поддержка должна быть направлена на обучение собак-терапевтов и помощь в оснащении волонтерских поисково-спасательных отрядов. Парламентарий также предложил разработать государственную программу повышения квалификации для кинологов на базе колледжей.

На сегодняшний день в России подготовка квалифицированных кадров для работы с собаками сосредоточена в основном в силовых ведомствах. Но этого катастрофически мало. Нехватка профессиональных тренеров приводит к тому, что на рынке доминируют дилетанты, которые либо не дают результата, либо используют устаревшие и жесткие методы, калечащие психику животных. Цены на индивидуальные занятия высоки, а хорошие школы есть далеко не во всех городах. Все это вынуждает людей либо отказаться от идеи воспитать адекватную собаку, либо мучиться самостоятельно, — резюмировал Панеш.

Ранее в Нижнекамске бультерьер напал на 12-летнюю девочку на улице Юности. Собака оторвала ей ухо и изувечила лицо. По словам очевидцев, подруги пострадавшей звали на помощь, но никто не откликнулся. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда.