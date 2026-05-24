Ветеринары достали из приютской собаки золотую цепочку 750-й пробы

В штате Флорида, США, ветеринары обнаружили в желудке собаки дорогое золотое украшение, которое пришлось извлекать в ходе экстренной операции, сообщает Newsweek. По информации источника, изначально пятилетнего Эдварда привезли из приюта с травмированной лапой.

При осмотре врачи неожиданно нашли еще одну проблему: в его желудке и толстой кишке застряли инородные предметы. Состояние пса признали критическим, и ему провели операцию, в ходе которой извлекли ожерелье из золота 750-й пробы. Где именно Эдвард успел его проглотить — неизвестно.

Сейчас собака восстанавливается под пристальным наблюдением врачей, ее самочувствие оценивается как хорошее. Однако впереди ее ждет еще одно хирургическое вмешательство — ампутация травмированной лапы, которую не смогли провести сразу из-за анемии.

Ранее в Москве ветеринары спасли бультерьера, который съел средства гигиены и ушные палочки. Собаке экстренно провели операцию. Как рассказали в сети ветклиник, собака поступила к специалистам в очень плохом самочувствии: она не хотела есть и страдала от рвоты.