Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 19:38

Ветеринары достали из приютской собаки золотую цепочку 750-й пробы

В США ветеринары извлекли из желудка собаки золотую цепочку 750-й пробы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В штате Флорида, США, ветеринары обнаружили в желудке собаки дорогое золотое украшение, которое пришлось извлекать в ходе экстренной операции, сообщает Newsweek. По информации источника, изначально пятилетнего Эдварда привезли из приюта с травмированной лапой.

При осмотре врачи неожиданно нашли еще одну проблему: в его желудке и толстой кишке застряли инородные предметы. Состояние пса признали критическим, и ему провели операцию, в ходе которой извлекли ожерелье из золота 750-й пробы. Где именно Эдвард успел его проглотить — неизвестно.

Сейчас собака восстанавливается под пристальным наблюдением врачей, ее самочувствие оценивается как хорошее. Однако впереди ее ждет еще одно хирургическое вмешательство — ампутация травмированной лапы, которую не смогли провести сразу из-за анемии.

Ранее в Москве ветеринары спасли бультерьера, который съел средства гигиены и ушные палочки. Собаке экстренно провели операцию. Как рассказали в сети ветклиник, собака поступила к специалистам в очень плохом самочувствии: она не хотела есть и страдала от рвоты.

США
собаки
украшения
ветеринары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Спартак» в пятый раз завоевал Кубок России по футболу
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
В Германии признали зависимость от энергоносителей России
Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков
Названы три типа дронов, атаковавших Старобельск
Брэд Питт отказался жениться на возлюбленной из-за Джоли
«Разжечь войну против России»: во Франции обвинили ЕС в нагнетании истерии
Возмездие «Орешником», Рада запаниковала, майский снег в РФ: что дальше
Россиянки стали реже называть сыновей некогда популярным мужским именем
Нетаньяху назвал условие для окончательного соглашения с Ираном
Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek
Более 20 человек на Филиппинах оказались погребены под руинами
Ожирение граждан обходится одной стране Европы в €7 млрд ежегодно
Российские силовики пролили свет на смерть мобилизованного украинца в ТЦК
Ветеринары достали из приютской собаки золотую цепочку 750-й пробы
Труп «сидел» на скамейке станции буккроссинга в центре Екатеринбурга
Легкая прохлада до +11 и интенсивные ливни: погода в Москве в начале лета
Между министром обороны Украины и главкомом ВСУ вспыхнул конфликт
Россия поставила армян перед выбором
Стубб раскрыл условие открытия границы Финляндии с Россией
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.