Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены

В Москве ветеринары спасли пса, который съел средства гигиены и ушные палочки

В Москве ветеринары спасли бультерьера, который съел средства гигиены и ушные палочки, сообщила пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение» в своем Telegram-канале. Собаке экстренно провели операцию.

На УЗИ у пациента был обнаружен линейный инородный предмет в тощем кишечнике с «якорем» в желудке. Специалисты провели экстренную операцию, — говорится в сообщении.

Как рассказали в сети ветклиник, собака поступила к специалистам в очень плохом самочувствии: она не хотела питаться и страдала рвотой. В настоящее время пес восстанавливается после операции.

Ранее в Москве сотрудники Советской ветеринарной клиники спасли собаку породы французский бульдог, которая съела серьги хозяйки и кусок игрушки. Питомца по кличке Смайл привели к ветврачам, подозревая, что он проглотил фигурку в виде дракона.

До этого в Саратовской области ветеринары спасли двухмесячного щенка породы хаски с застрявшей костью в пасти. Животное привезли с жалобами на затрудненное дыхание и изменения в поведении.

