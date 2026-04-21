Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены В Москве ветеринары спасли пса, который съел средства гигиены и ушные палочки

В Москве ветеринары спасли бультерьера, который съел средства гигиены и ушные палочки, сообщила пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение» в своем Telegram-канале. Собаке экстренно провели операцию.

На УЗИ у пациента был обнаружен линейный инородный предмет в тощем кишечнике с «якорем» в желудке. Специалисты провели экстренную операцию, — говорится в сообщении.

Как рассказали в сети ветклиник, собака поступила к специалистам в очень плохом самочувствии: она не хотела питаться и страдала рвотой. В настоящее время пес восстанавливается после операции.

