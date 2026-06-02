В ЛНР ограничили продажу топлива В ЛНР ввели лимит в 20 литров топлива на человека из-за ажиотажного спроса

На автозаправках в Луганской Народной Республике ввели временные ограничения на отпуск бензина АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива — не более 20 литров на человека, сообщает пресс-служба правительства региона. Запрет также распространяется на продажу горючего в тару.

По данным властей, мониторинг зафиксировал значительный рост спроса, который на фоне логистических трудностей может в дальнейшем спровоцировать дефицит топлива. В правительстве ЛНР подчеркнули, что ограничения носят временный характер и будут отменены сразу после улучшения ситуации с поставками горюче-смазочных материалов на территорию республики.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что топливо для города закуплено в достаточном объеме. Власти сформировали запас топлива примерно на 1,5 месяца, и планируется наращивание поставок.

Прежде сообщалось, что на АЗС Севастополя утром 31 мая велась продажа топлива, однако в течение нескольких часов был полностью исчерпан дневной лимит. В связи с этим бензин марок АИ-92 и АИ-95 начали отпускать только по талонам.