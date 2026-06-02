Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске

Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске Огромный валун чуть не раздавил туристов в Кисловодске

Гигантский камень рухнул на киоск с сувенирами у горы Кольцо в Кисловодске, продавец чудом успел убежать, передает Telegram-канал Mash. Причиной, предположительно, стали дожди, размывшие почву, из-за чего глыба скатилась под собственным весом.

У подножия горы постоянно находятся туристы, там работает сувенирный рынок. Это место известно по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» — сюда приезжала княжна Мери. Специалисты оценивают ситуацию с камнепадом и безопасностью.

Ранее в городе Асбесте огромный фрагмент кровли чуть не рухнул на мужчину и женщину, которые шли по улице. Они едва успели отскочить в сторону и не получили никаких повреждений. Этот инцидент зафиксировала камера.

Кроме того, на севере Пакистана пассажирский микроавтобус упал в ущелье, погибли не менее 11 человек, в том числе женщины и дети. Еще пятеро пострадавших были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Также на Филиппинах в городе Анхелес рухнуло строящееся девятиэтажное здание, число жертв возросло до 11 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы и вести поиски.