ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 19:48

Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске

Огромный валун чуть не раздавил туристов в Кисловодске

Кисловодск Кисловодск Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Гигантский камень рухнул на киоск с сувенирами у горы Кольцо в Кисловодске, продавец чудом успел убежать, передает Telegram-канал Mash. Причиной, предположительно, стали дожди, размывшие почву, из-за чего глыба скатилась под собственным весом.

У подножия горы постоянно находятся туристы, там работает сувенирный рынок. Это место известно по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» — сюда приезжала княжна Мери. Специалисты оценивают ситуацию с камнепадом и безопасностью.

Ранее в городе Асбесте огромный фрагмент кровли чуть не рухнул на мужчину и женщину, которые шли по улице. Они едва успели отскочить в сторону и не получили никаких повреждений. Этот инцидент зафиксировала камера.

Кроме того, на севере Пакистана пассажирский микроавтобус упал в ущелье, погибли не менее 11 человек, в том числе женщины и дети. Еще пятеро пострадавших были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Также на Филиппинах в городе Анхелес рухнуло строящееся девятиэтажное здание, число жертв возросло до 11 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы и вести поиски.

Регионы
Кисловодск
горы
происшествия
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.