Набитый пассажирами микроавтобус сорвался в пропасть Минимум 11 человек погибли в Пакистане при падении микроавтобуса в ущелье

Как минимум 11 человек погибли при падении пассажирского микроавтобуса в ущелье на севере Пакистана, сообщил местный телеканал Dunya News. По его информации, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошел в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Среди погибших были женщины и дети. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в Омской области в аварию попал школьный автобус «Газель», столкнувшись с фурой DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб на месте, а остальных пострадавших доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось восемь детей. По данным ведомства, окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены лишь после проверки.

Позже стало известно, что погибший в аварии под Омском подросток поехал на соревнования в последний момент. Как сообщил источник, 13-летнего мальчика включили в поездку вместо другого ребенка незадолго до выезда.