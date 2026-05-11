11 мая 2026 в 17:33

Набитый пассажирами микроавтобус сорвался в пропасть

Минимум 11 человек погибли в Пакистане при падении микроавтобуса в ущелье

Как минимум 11 человек погибли при падении пассажирского микроавтобуса в ущелье на севере Пакистана, сообщил местный телеканал Dunya News. По его информации, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошел в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Среди погибших были женщины и дети. Причины аварии устанавливаются.

Злополучный микроавтобус направлялся из Малам-Джабы в Саир-Телиграм, когда упал в ущелье, в результате чего 11 человек, включая женщин и детей, погибли на месте, еще пятеро получили ранения, — говорится в материале.

Ранее в Омской области в аварию попал школьный автобус «Газель», столкнувшись с фурой DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб на месте, а остальных пострадавших доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось восемь детей. По данным ведомства, окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены лишь после проверки.

Позже стало известно, что погибший в аварии под Омском подросток поехал на соревнования в последний момент. Как сообщил источник, 13-летнего мальчика включили в поездку вместо другого ребенка незадолго до выезда.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
