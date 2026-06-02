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02 июня 2026 в 21:08

Оценены потери армянских фермеров из-за запрета поставок в Россию

Армении придется компенсировать фермерам по $22 млн в месяц из-за запрета РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Армении придется компенсировать фермерам по $22 млн (1,5 млрд рублей) в месяц из-за запрета поставок в РФ, сообщил Telegram-канал Baza. После введенных Москвой запретов премьер-министр страны Никол Пашинян обещал компенсации сельхозпроизводителям.

Канал отмечает, что экспорт сельхозпродукции из Армении за неполный 2025 год составил примерно $265 млн, из которых $240 млн пришлось на поставки в Россию. На долю российского рынка пришлось около 90% выручки армянских фермеров от экспорта.

Ранее сегодня, 2 июня, Россельхознадзор объявил об ограничении с 3 июня поставок из Армении ряда сельскохозяйственных продуктов: семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. На сайте ведомства поясняют, что ограничения продлятся до выработки алгоритма, который позволит гарантировать безопасность таких отгрузок.

До этого Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию косточковых плодов, в том числе черешни, абрикосов, слив, и свежего винограда из Армении. Ограничения вступили в силу 2 июня.

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