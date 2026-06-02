02 июня 2026 в 15:03

В России ввели новые ограничения на продукцию из Армении

Россельхознадзор принял решение ограничить с 3 июня ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. На сайте ведомства уточняется, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

Россельхознадзор с 3 июня 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства — члены ЕАЭС, — говорится в сообщении.

Также Россельхознадзор с 2 июня ввел временный запрет на ввоз в Россию косточковых плодов, в том числе черешни, абрикосов, слив, и свежего винограда из Армении. В качестве причины такого решения указаны участившиеся нарушения при поставках армянских фруктов.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство Армении компенсирует фермерам потери за урожай, который не удастся поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. Он уточнил, что при возникновении препятствий для экспорта будут запущены программы субсидирования.

