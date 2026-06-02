02 июня 2026 в 10:51

Пашинян пообещал фермерам заплатить за не допущенный в Россию урожай

Никол Пашинян Фото: Armenian state news agency Armen/XinHua/Global Look Press
Правительство Армении компенсирует фермерам потери за урожай, который не удастся поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений, заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с избирателями перед парламентскими выборами 7 июня. Он уточнил, что при возникновении «несправедливых препятствий для экспорта» будут запущены программы субсидирования, передает РИА Новости.

Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. <...> Я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит, — пообещал Пашинян.

Премьер также сообщил, что республика уже ищет новые рынки сбыта: несколько бизнес-делегаций отправились за границу, а международные партнеры оперативно отреагировали и предложили конкретные варианты по закупке роз, фруктов и овощей. По его словам, объемы продукции не столь велики и с ними способна справиться одна нормальная европейская сеть супермаркетов.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 2 июня вводит временный запрет на ввоз в Россию косточковых плодов (вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины) и свежего винограда из Армении. В качестве причины такого решения указаны участившиеся нарушения при поставках армянских фруктов.

