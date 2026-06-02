ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 11:50

В Брянской области объяснили принцип оказания помощи пострадавшим от ВСУ

В Брянской области поручили помогать пострадавшим от ВСУ по принципу одного окна

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Брянской области пострадавшие от атак Вооруженных сил Украины должны получать помощь по принципу «одного окна», заявил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале. Он отметил, что к нему поступают жалобы на долгие сроки оформления выплат.

Должен быть реализован принцип «одного окна», чтобы этим занимались не разные отделы и департаменты, а одно конкретное подразделение. Дал поручение организовать эту работу в максимально короткие сроки, — написал Ковальчук.

По его словам, в области уже действует ряд мер поддержки для пострадавших. Жителям положена единовременная материальная помощь в размере 15,6 тыс. рублей. Также предусмотрены выплаты в связи с частичной утратой движимого имущества (78,3 тыс. рублей) или полной (156,7 тыс. рублей).

Тем, кто получил легкий вред здоровью, выплатят 313,5 тыс. рублей. При среднем или тяжелом вреде сумма составит 627 тыс. рублей. Для членов семей погибших граждан предусмотрено пособие в размере 1,567 млн рублей.

Ранее помощник машиниста пострадал при атаке беспилотника ВСУ на электропоезд в Брянской области. Мужчина получил осколочные ранения и черепно-мозговую травму, он госпитализирован.

Регионы
Брянская область
ВСУ
Егор Ковальчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.