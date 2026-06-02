В Брянской области объяснили принцип оказания помощи пострадавшим от ВСУ В Брянской области поручили помогать пострадавшим от ВСУ по принципу одного окна

В Брянской области пострадавшие от атак Вооруженных сил Украины должны получать помощь по принципу «одного окна», заявил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале. Он отметил, что к нему поступают жалобы на долгие сроки оформления выплат.

Должен быть реализован принцип «одного окна», чтобы этим занимались не разные отделы и департаменты, а одно конкретное подразделение. Дал поручение организовать эту работу в максимально короткие сроки, — написал Ковальчук.

По его словам, в области уже действует ряд мер поддержки для пострадавших. Жителям положена единовременная материальная помощь в размере 15,6 тыс. рублей. Также предусмотрены выплаты в связи с частичной утратой движимого имущества (78,3 тыс. рублей) или полной (156,7 тыс. рублей).

Тем, кто получил легкий вред здоровью, выплатят 313,5 тыс. рублей. При среднем или тяжелом вреде сумма составит 627 тыс. рублей. Для членов семей погибших граждан предусмотрено пособие в размере 1,567 млн рублей.

Ранее помощник машиниста пострадал при атаке беспилотника ВСУ на электропоезд в Брянской области. Мужчина получил осколочные ранения и черепно-мозговую травму, он госпитализирован.