02 июня 2026 в 12:20

Против главы Генштаба Румынии возбудили уголовное дело

Влад Георгицэ
Уголовное дело возбудили в отношении главы Генштаба Румынии генерала Влада Георгицэ из-за коррупции, сообщило агентство Agerpres. Во вторник, 2 июня, он вместе с адвокатом прибыл на допрос в военном отделении управления.

Георгицэ также подозревают в соучастии в захвате должности. В Генштабе отметили, что генерал сотрудничает с правоохранителями.

Ранее председатель Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне выразил мнение, что Альянсу не следует чрезмерно реагировать на регулярные инциденты с беспилотниками в странах восточного фланга. Так он прокомментировал недавний взрыв БПЛА на территории Румынии, а также общую ситуацию с безопасностью в Европе.

До этого в Минобороны Румынии заявили, что беспилотник приземлился на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. При этом местные военные отслеживали дрон радиолокационными системами, но не смогли его перехватить. Власти возложили ответственность на Россию, однако никаких доказательств не представили.

