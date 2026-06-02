02 июня 2026 в 12:43

Исполнитель Gangnam Style рискует попасть в тюрьму

Yonhap: певец Psy может попасть в тюрьму за нарушение закона об обороте лекарств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Всемирно известному южнокорейскому K-pop-исполнителю Psy (настоящее имя — Пак Чэ Сан), автору хита Gangnam Style, грозит до года тюрьмы за нарушение закона об обороте психотропных препаратов, сообщило агентство Yonhap. Музыкант подозревается в том, что в период с 2022 по 2025 год он направлял в одну из больниц Сеула своего менеджера и других людей для получения рецепта и последующей покупки психотропных лекарств, используемых при бессоннице, тревожных расстройствах и депрессии.

При этом сам певец перед этим не проходил личного осмотра у врача. Согласно южнокорейскому законодательству, выписать пациенту рецепт на такое средство может только лично осмотревший его доктор, а воспользоваться рецептом обязан исключительно сам пациент.

Как отмечается, расследование в отношении Psy началось летом прошлого года, а 29 мая 2026 года полицейское управление сеульского района Содэмунгу передало дело в прокуратуру. Агентство уточнило, что обвинения предъявлены не только певцу, но и еще пятерым подозреваемым, включая врача, выписавшего рецепт, и менеджера артиста.

Ранее итальянский актер украинского происхождения Артем Ткачук был задержан полицией в Милане. Артист повредил четыре припаркованных автомобиля, а при задержании вел себя агрессивно и угрожал правоохранителям.

Мир
Южная Корея
музыканты
уголовные дела
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

