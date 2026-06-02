Фестиваль искусства «Традиции и современность»: гид по ярким экспонатам

С 11 по 14 июня в Гостином Дворе пройдет XV Московский международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность». В рамках мероприятия соберутся как новые, так и уже признанные мастера. Художники представят свои работы, сочетающие академические традиции и смелые эксперименты с материалами, образами и перформансами.

Итальянский художник Массимилиано Робино известен своими концептуальными проектами, которые охватывают как визуальную абстракцию, так и фигуративное искусство. На предстоящем фестивале он представит новое направление под названием riflettura, которое черпает вдохновение из русской культуры, в частности из темы русского балета.

Тем временем художник Макс Борисов покажет серию портретов. Его работы выполнены в строгой, почти монохромной палитре. Холодные тона, мягкие очертания и эфемерная фактура призваны создать впечатление зыбкости: образы словно возникают из полумрака и так же легко исчезают в нем.

Дарья Санатина представит уникальную технику «скульптурной живописи», открывая новое направление в современном искусстве. Она также занимается перформансами и создает картины вслепую.

На фестивале, помимо выставочной зоны, предусмотрена программа открытых встреч, лекций и дискуссий. Посетители смогут пообщаться с эквадорской оперной певицей Карен Лисбет Соса Лимонес об искусстве Латинской Америки и обсудить, как культурные особенности России воспринимаются на другом континенте.

Ранее сообщалось, что в кинопарке «Москино» 20–21 июня состоится фестиваль «Традиция». Группа AY YOLA представит новый альбом URAL BATYR, вдохновленный башкирским народным эпосом.