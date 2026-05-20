20 мая 2026 в 16:17

В Перми открыли выставку древнеегипетских мумий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Перми открыли постоянную экспозицию древнеегипетских мумий, сообщает НТА-Приволжье. Экспонаты представили в Пермской художественной галерее.

Сообщается, что древнеегипетские мумии долгое время хранились в фондах музея. Предположительно, представленные экспонаты принадлежат разным эпохам, а собраны вместе они были в XIX веке в антикварных лавках Египта.

Перед открытием выставки специалисты провели тщательную подготовку. Они использовали современные методы исследования, включая компьютерную томографию и радиоуглеродный анализ, а также детально изучили древние пигменты саркофагов.

Ранее сообщалось, что выставка «Ветераны СВО: будущее России создают герои» открылась в Русском доме на Кипре в Никосии. За границей такой проект был представлен впервые.

