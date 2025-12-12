Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 18:44

На Кипре открылась выставка о ветеранах СВО

В Никосии открылась выставка «Ветераны СВО: будущее России создают герои»

Выставка «Ветераны СВО: Будущее России создают герои» в Российском центре науки и культуры в Никосии Выставка «Ветераны СВО: Будущее России создают герои» в Российском центре науки и культуры в Никосии Фото: vk.com/roscentrecy
Выставка «Ветераны СВО: будущее России создают герои» открылась в Русском доме на Кипре в Никосии, сообщили NEWS.ru в пресс-службе представительства. За границей такой проект представлен впервые. В Русском доме отметили, что каждый планшет рассказывает о поддержке ветеранов СВО на родине, включая реабилитацию и психологическую поддержку, а также дальнейшее трудоустройство.

Это не просто экспозиция. Это серьезный разговор. Фотографии, биографии, новые жизненные пути — все это говорит о силе характера, о служении и о том, что поддержка важна всегда. Многие гости выставки долго стояли у стендов: молча, задумчиво, благодарно, — поделилась руководитель учреждения Алина Радченко.

Председатель Координационного совета российских соотечественников на Кипре Дмитрий Апраксин отметил, что проект посвящен тем ребятам, которые дважды стали героями. По его словам, первый раз они сражались, чтобы отстоять свою землю. Второй — проявили подлинную силу духа и воли, восстановившись и несмотря на ранения активно включившись в жизнь страны.

Ранее в московской галерее Artstory открылась авторская выставка художника Ивана Коршунова. Проект «Русский туман» представил 29 картин на тему природного богатства России. В экспозицию вошли работы автора, который переосмыслил классические античные формы.

