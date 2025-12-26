На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»

На выставке «Жили-Были. Царство русской сказки» в ЦСИ «Винзавод» начала работу интерактивная pop-up зона. Она посвящена предстоящей премьере фильма «Сказка о царе Салтане».

Сегодня здесь представлена яркая визуальная часть огромной работы, всего было пошито более 500 уникальных костюмов вручную. В зале можно увидеть главные из них – они отражают дух фильма, большой труд художников, внимание к деталям, — рассказал режиссер и продюсер фильма Сарик Андреасян.

Это уже второй сезон выставки, с более масштабными пространствами и экспозицией, первый сезон посетили более 80 тысяч человек. В рамках мероприятия посетители не просто могут увидеть различные экспонаты — экспозиция объясняет, как устроена сказка, какие архетипы и смыслы стоят за привычными историями.

