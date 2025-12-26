Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 17:05

На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»

Фото: Алексей Калиновский
Читайте нас в Дзен

На выставке «Жили-Были. Царство русской сказки» в ЦСИ «Винзавод» начала работу интерактивная pop-up зона. Она посвящена предстоящей премьере фильма «Сказка о царе Салтане».

Сегодня здесь представлена яркая визуальная часть огромной работы, всего было пошито более 500 уникальных костюмов вручную. В зале можно увидеть главные из них – они отражают дух фильма, большой труд художников, внимание к деталям, — рассказал режиссер и продюсер фильма Сарик Андреасян.

Это уже второй сезон выставки, с более масштабными пространствами и экспозицией, первый сезон посетили более 80 тысяч человек. В рамках мероприятия посетители не просто могут увидеть различные экспонаты — экспозиция объясняет, как устроена сказка, какие архетипы и смыслы стоят за привычными историями.

Ранее сообщалось, что в московской галерее Artstory открыли авторскую выставку «Русский туман» художника Ивана Коршунова. В экспозицию вошли 29 картин на тему природного богатства России — в своем новом проекте автор переосмыслил классические античные формы.

выставки
сказки
фильмы
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине
Почему бизнес выбирает быстровозводимые здания и как изменилось качество
«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена
БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня
Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ
Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами
PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием
«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России
В Польше рассказали, чего не должны делать Москва и Варшава
Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!
Адвокат сообщила о сроках выезда Долиной из квартиры
В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод
Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату
Генерал назвал причины провокаций ВСУ на границе с Белгородской областью
На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
Жить у окна: как меняются бытовые привычки в светлых квартирах
Начинается «генеральная битва» за Донбасс: новости СВО к вечеру 26 декабря
«Выпила бокальчик»: Диброва о первом разговоре с экс-супругом после измены
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.