12 декабря 2025 в 13:37

Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве

Фото: Пресс-служба Ивана Коршунова
В московской галерее Artstory 10 декабря открыли авторскую выставку «Русский туман» художника Ивана Коршунова. В экспозицию вошли 29 картин на тему природного богатства России. В своем новом проекте автор переосмыслил классические античные формы.

«Русский Туман» — это размышление об уникальной способности русской культуры вбирать в себя формы и смыслы других культур, принимать и переосмысливать, не теряя своей идентичности. Это алхимия влияния и сохранения культурного кода, — подчеркнул Коршунов.

Многие полотна впервые представят публике. Картины, выполненные в стиле гиперреализма, могут заинтересовать как ценителей классического искусства, так и любителей современных арт-объектов. Экспозиция будет открыта для посещения до 8 февраля 2026 года.

Ранее на базе культурно-развлекательного кластера «Остров Мечты» открылась выставка XXXX Международного творческого фестиваля «Кубок России по искусству — Ассамблея искусств». Она пройдет при поддержке Евразийского художественного союза и российского отделения Всемирного фонда искусств.

