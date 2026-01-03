Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 22:31

Выросло число пострадавших при ДТП в Тульской области

Минздрав: число пострадавших в ДТП в Тульской области выросло до 14

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В результате серьезного ДТП с пассажирским автобусом в Богородицком районе Тульской области около села Колодези количество пострадавших достигло 14 человек, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Сергей Мухин. Из них 13 были доставлены в больницы региона.

Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Министр лично контролирует оказание помощи и пожелал людям скорейшего выздоровления.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых 12 женщин и двое мужчин. В лечебные учреждения региона доставлены 13 пострадавших, один человек от эвакуации в больницу отказался, — написал Мухин.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинул автобус на бок. На место происшествия оперативно выехали 20 бригад скорой помощи, первая из которых прибыла уже через 16 минут после вызова.

Ранее в Богородицком районе Тульской области, около села Колодези, произошла авария с участием туристического автобуса. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, автобус совершал поездку по маршруту Вологда — Себино. Всего в салоне транспортного средства на момент ДТП находился 31 пассажир. В результате происшествия никто не погиб.

Тульская область
ДТП
пострадавшие
Минздрав
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 января 2026 года
Приметы 4 января — Настасьин день: как защитить ребенка?
«Не в восторге»: Трамп оценил контакты с Путиным по Украине
«Мы зарабатываем»: Трамп признался, что США не теряют деньги из-за Украины
Победы над «Реалом», провал в сборной, эра Червиченко: как живет Романцев
Силы ПВО перехватили 103 украинских БПЛА над российскими регионами
Зеленский заявил о новом шансе на урегулирование украинского конфликта
Силы ПВО сбили еще семь беспилотников на подлете к столице
«Измученные работой»: в Москве обнаружили используемых для фотосессий львят
Полицейские героически спасли людей из провалившейся под лед машины
Системы ПВО сбили несколько дронов ВСУ на подлете к Москве
Один из крупнейших аэропортов в России ввел ограничения на полеты
Вице-президент Венесуэлы жестко раскритиковала действия США
В Венесуэле назвали единственного законного президента страны
SHOT: взрывы гремят над южной и центральной частями Орла
Выросло число пострадавших при ДТП в Тульской области
«Варварская акция»: в Гондурасе осудили похищение США Мадуро
Россия и Белоруссия выступили с единой позицией по Венесуэле
В России зафиксирован сбой в работе одной из популярнейших платформ
Небо над Ярославлем и Иваново закрыли для самолетов
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.