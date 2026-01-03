Выросло число пострадавших при ДТП в Тульской области Минздрав: число пострадавших в ДТП в Тульской области выросло до 14

В результате серьезного ДТП с пассажирским автобусом в Богородицком районе Тульской области около села Колодези количество пострадавших достигло 14 человек, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Сергей Мухин. Из них 13 были доставлены в больницы региона.

Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Министр лично контролирует оказание помощи и пожелал людям скорейшего выздоровления.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых 12 женщин и двое мужчин. В лечебные учреждения региона доставлены 13 пострадавших, один человек от эвакуации в больницу отказался, — написал Мухин.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинул автобус на бок. На место происшествия оперативно выехали 20 бригад скорой помощи, первая из которых прибыла уже через 16 минут после вызова.

Ранее в Богородицком районе Тульской области, около села Колодези, произошла авария с участием туристического автобуса. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, автобус совершал поездку по маршруту Вологда — Себино. Всего в салоне транспортного средства на момент ДТП находился 31 пассажир. В результате происшествия никто не погиб.