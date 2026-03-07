Соединенные Штаты пытаются изменить глобальную энергетическую реальность в своих интересах, чтобы справиться с экономическими проблемами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям». По ее мнению, США — страна-банкрот.

Соединенные Штаты Америки, которые, как теперь видят все, меняют картину энергетической, это уже даже не политики, а энергетической реальности под себя, ставят или хотят поставить всех в зависимость от собственных ресурсов, и физической зависимости и в ценовом плане, для того чтобы, это понятно для чего: их критическое состояния экономики, их чудовищный государственный долг, видимо, поставили руководство США перед удручающим фактором, страна, Соединенные Штаты Америки, по сути, страна-банкрот, — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, для решения своих внутренних проблем Вашингтон прибегает к методам, полностью выходящим за рамки международно-правовых норм. Она также отметила, что Киев используется США как инструмент для реализации этих авантюр.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что прицельность удара по школе для девочек в иранском Минабе доказывает, что атака была спланированной. Она подчеркнула, что сообщений о случайном попадании снаряда в учреждение не было. Дипломат также назвала случившееся запредельным уровнем жестокости и цинизма.