Энергетические объекты области Украины получили повреждения

В Винницкой области Украины оказалась повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Укрзализныця». Отмечается, что из-за этого, в частности, задерживаются поезда.

Ряд поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняют маршруты, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные нанесли новые массированные удары по используемым в интересах ВСУ энергообъектам Украины, в результате которых в Киеве были повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. По сообщению источника, возникли сильные пожары, а также перебои с водоснабжением и отоплением в ряде районов.

Кроме того военкор Александр Коц сообщал, что Россия планомерно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, переключив внимание на локомотивы, депо и главные узловые станции. Среди задач таких ударов он назвал нарушение военных перевозок и сдерживание экономики за счет замедления экспортных и внутренних грузопотоков.