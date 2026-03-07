Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 11:37

Энергетические объекты области Украины получили повреждения

В Винницкой области Украины энергетические объекты получили повреждения

Подписывайтесь на нас в MAX

В Винницкой области Украины оказалась повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Укрзализныця». Отмечается, что из-за этого, в частности, задерживаются поезда.

Ряд поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняют маршруты, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные нанесли новые массированные удары по используемым в интересах ВСУ энергообъектам Украины, в результате которых в Киеве были повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. По сообщению источника, возникли сильные пожары, а также перебои с водоснабжением и отоплением в ряде районов.

Кроме того военкор Александр Коц сообщал, что Россия планомерно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, переключив внимание на локомотивы, депо и главные узловые станции. Среди задач таких ударов он назвал нарушение военных перевозок и сдерживание экономики за счет замедления экспортных и внутренних грузопотоков.

Украина
энергетика
поезда
Винница
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Катарские военные сбили ракеты
В Госдуме оценили идею обязательного изучения философии во всех вузах
Microsoft разоблачил хитрый трюк северокорейских агентов
Минтранс назвал даты вывоза россиян с Ближнего Востока
«Даже не спустился ниже»: посол привел детали мученической смерти Хаменеи
Россия приостановила авиасообщение с Ближним Востоком
Удары по Украине сегодня, 7 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Марково, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 марта
Нарколог предупредил об опасности лечения стресса бокалом вина
Тегеран и Исфахан подверглись масштабным авиаударам
Энергетические объекты области Украины получили повреждения
«Герань» поразила украинский Ми-8
Популярный зумерский сленг закрепился в русском языке
Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в аварии
Элитный район Лондона захлестнула волна преступности
Волки стали в 4,5 раза чаще выходить к подмосковным деревням
Стало известно, сколько пассажиров прибыли в РФ из стран Ближнего Востока
Американскому журналисту грозит 20 лет тюрьмы за слова о Донбассе
Военный раскрыл, как ВСУ прятали дроны в школах и церквях
Женщина упала с Галатской башни в Стамбуле и погибла
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.