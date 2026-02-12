Коц объяснил, как Россия выжигает логистику ВСУ

Россия методично наносит удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, сместив фокус на используемые ВСУ локомотивы, депо и ключевые узлы, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он выделил несколько целей этих ударов, в том числе подрыв военной логистики, а также давление на экономику через торможение экспорта и внутренних перевозок.

Поражение локомотивов и депо снижает пропускную способность и усложняет планирование крупных перевозок. <...> Удары по узлам и локомотивам тормозят движение сырья и продукции к портам и границе, — говорится в сообщении.

Ранее командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Аник сообщил, что украинские подразделения не успевают возвести полноценные оборонительные рубежи в Запорожской области из-за стремительного наступления российских сил. По его словам, качество инженерного оборудования опорных пунктов противника заметно ухудшилось по сравнению с предыдущими периодами боевых действий.

Кроме того, солдат ВС РФ с позывным Пурик рассказал, что военнослужащий ВСУ, добровольно сдавшийся в плен бойцам группировки «Восток», согласился содействовать в ликвидации укрепленного опорного пункта с пулеметными гнездами. По словам штурмовика, пленный по собственной воле указал дислокацию огневых средств и способствовал скрытному подходу к вражеской позиции.