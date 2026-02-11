Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 11:03

«Намного хуже, чем раньше»: ВС РФ нашли уязвимость ВСУ под Запорожьем

Российский боец Аник заявил о проблемах ВСУ с обороной в Запорожской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подразделения ВСУ не успевают выстроить в Запорожской области полноценную линию обороны на фоне быстрого продвижения российских сил, сообщил РИА Новости командир отделения войсковой группировки «Восток» с позывным Аник. По его словам, качество опорных пунктов противника снизилось по сравнению с предыдущими этапами боевых действий.

Сейчас опорные пункты ВСУ намного хуже, чем были раньше. Они уже не успевают строить хорошие блиндажи, тем более мы быстро продвигаемся, — сказал военнослужащий.

Командир отметил, что действующие позиции ВСУ представляют собой упрощенные фортификационные сооружения. Он указал на их уязвимость для современных средств поражения. Аник уточнил, что для уничтожения таких сооружений достаточно пяти дронов-камикадзе.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются вывести личный состав из села Рождественское в Запорожской области. По его словам, большая часть эвакуируемых — это бойцы с тяжелыми ранениями. Источник отметил, что выходить пешком запертые в Рождественском бойцы ВСУ не в состоянии. Командование пытается отправлять за ними эвакуационную технику.

