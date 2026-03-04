Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 15:57

Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров

Колокольцев: 350 тыс. сотрудников МВД уволились с 2020 года

Владимир Колокольцев Владимир Колокольцев Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Колоссальная текучка кадров наблюдается в МВД, в результате которой с 2020 года органы покинули 350 тыс. сотрудников, а личный состав обновился практически наполовину, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства. Глава МВД отметил, что ведомство предпринимает все усилия для улучшения социальной защищенности работников, передает сайт Кремля.

Текучесть кадров огромная, с 2020 года ушло 350 тыс. Личный состав обновился фактически наполовину. Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 тыс. человек, а уволилось 80 тыс.сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что сотрудники ведомства в 2025 году добились положительных результатов, выразившихся в снижении уровня преступности во всех регионах страны. Глава государства отметил, что эти достижения подтверждаются объективными данными.

Кроме того, российский лидер на ежегодном расширенном заседании ФСБ заявил о необходимости полного использования потенциала службы для нейтрализации возможных угроз стране. Глава государства подчеркнул важнейший вклад ведомства в обеспечение суверенитета и безопасности РФ.

Владимир Колокольцев
МВД
увольнения
сотрудники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе заявили о подготовке Ирана к получению российских истребителей
Люди мерзнут из-за жадности застройщиков: Хованская о скачках тарифов ЖКХ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.