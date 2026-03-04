Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров Колокольцев: 350 тыс. сотрудников МВД уволились с 2020 года

Колоссальная текучка кадров наблюдается в МВД, в результате которой с 2020 года органы покинули 350 тыс. сотрудников, а личный состав обновился практически наполовину, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства. Глава МВД отметил, что ведомство предпринимает все усилия для улучшения социальной защищенности работников, передает сайт Кремля.

Текучесть кадров огромная, с 2020 года ушло 350 тыс. Личный состав обновился фактически наполовину. Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 тыс. человек, а уволилось 80 тыс. — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил, что сотрудники ведомства в 2025 году добились положительных результатов, выразившихся в снижении уровня преступности во всех регионах страны. Глава государства отметил, что эти достижения подтверждаются объективными данными.

Кроме того, российский лидер на ежегодном расширенном заседании ФСБ заявил о необходимости полного использования потенциала службы для нейтрализации возможных угроз стране. Глава государства подчеркнул важнейший вклад ведомства в обеспечение суверенитета и безопасности РФ.