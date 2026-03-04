Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:47

«Станет украшением»: памятник известному режиссеру появится на «Мосфильме»

Шахназаров поддержал установку памятника Говорухину на территории «Мосфильма»

Станислав Говорухин Станислав Говорухин Фото: Сергей Пятаков /РИА Новости
Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров поддержал инициативу установки памятника режиссеру Станиславу Говорухину на территории студии. Он подчеркнул, что для каждого режиссера важно, чтобы его картины показывались, и Говорухин, при всей своей скромности, этого хотел, передает ТАСС.

Эскиз памятника произвел на меня очень большое впечатление. Это редкость — уловить характер и стиль героя. Здесь это сделано, и мне кажется, что памятник станет украшением и Москвы, и «Мосфильма». Нам предстоит определить место его установки, это очень важно, — сказал Шахназаров.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев поддержал установку памятника именно на территории киноконцерна и сообщил о планах создать его копию для вуза с помощью 3D-принтера. По мнению ректора, мероприятия к 90-летию Говорухина должны быть посвящены не только его творчеству, но и человеческой и гражданской позиции. Малышев отметил, что при режиссере невозможно было лукавить, он всегда был убежден в своей позиции и не допускал полутонов, что служит ярким примером для молодых поколений. Ректор также сообщил, что ВГИК примет активное участие в юбилейных событиях и завершает работу над документальным фильмом «26 минут», который будет представлен в рамках празднования.

Ранее в Екатеринбурге общественные активисты предложили переименовать в честь Иосифа Сталина одну из городских улиц и установить памятник. Инициатива возникла после того, как в ноябре прошлого года попытка поставить монумент вождю на Уралмаше не нашла поддержки у властей.

режиссеры
памятники
кино
Карен Шахназаров
