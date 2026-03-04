«Станет украшением»: памятник известному режиссеру появится на «Мосфильме»

Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров поддержал инициативу установки памятника режиссеру Станиславу Говорухину на территории студии. Он подчеркнул, что для каждого режиссера важно, чтобы его картины показывались, и Говорухин, при всей своей скромности, этого хотел, передает ТАСС.

Эскиз памятника произвел на меня очень большое впечатление. Это редкость — уловить характер и стиль героя. Здесь это сделано, и мне кажется, что памятник станет украшением и Москвы, и «Мосфильма». Нам предстоит определить место его установки, это очень важно, — сказал Шахназаров.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев поддержал установку памятника именно на территории киноконцерна и сообщил о планах создать его копию для вуза с помощью 3D-принтера. По мнению ректора, мероприятия к 90-летию Говорухина должны быть посвящены не только его творчеству, но и человеческой и гражданской позиции. Малышев отметил, что при режиссере невозможно было лукавить, он всегда был убежден в своей позиции и не допускал полутонов, что служит ярким примером для молодых поколений. Ректор также сообщил, что ВГИК примет активное участие в юбилейных событиях и завершает работу над документальным фильмом «26 минут», который будет представлен в рамках празднования.

