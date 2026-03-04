Покинувший РФ актер-иноагент решил зарабатывать на русскоязычной публике Уехавший из РФ Трескунов стал зарабатывать на шоу для русскоязычной публики

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал зарабатывать на шоу о российском кинематографе. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он сообщил, что создал проект, который транслируется на немецком видеохостинге для русскоязычной публики.

Гостями шоу становятся российские медийные личности, признанные иностранными агентами. В их числе телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Просмотр доступен только по платной подписке примерно в €180 (16,3 тыс. рублей) в год.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении Трескунова. Причиной стало уклонение артиста от исполнения обязанностей иностранного агента. В ведомстве подчеркнули, что артист был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за указанное нарушение.

Прежде сообщалось, что рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 250 тыс. рублей. Его обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Теперь исполнителю также запрещено администрировать сайты в течение 2,5 года.