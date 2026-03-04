Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:51

Покинувший РФ актер-иноагент решил зарабатывать на русскоязычной публике

Уехавший из РФ Трескунов стал зарабатывать на шоу для русскоязычной публики

Семен Трескунов Семен Трескунов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал зарабатывать на шоу о российском кинематографе. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он сообщил, что создал проект, который транслируется на немецком видеохостинге для русскоязычной публики.

Гостями шоу становятся российские медийные личности, признанные иностранными агентами. В их числе телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Просмотр доступен только по платной подписке примерно в €180 (16,3 тыс. рублей) в год.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении Трескунова. Причиной стало уклонение артиста от исполнения обязанностей иностранного агента. В ведомстве подчеркнули, что артист был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за указанное нарушение.

Прежде сообщалось, что рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 250 тыс. рублей. Его обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Теперь исполнителю также запрещено администрировать сайты в течение 2,5 года.

актеры
иноагенты
заработки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетики в Брянской области оказались под ударом ВСУ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.