«Мне до сих пор достается»: Журова об эротических заработках спортсменов

Российские спортсмены не окажутся в положении олимпийской чемпионки по бобслею Лизы Буквиц, которая снимается полуобнаженной, чтобы оплатить подготовку к Играм-2026, заявила ТАСС депутат Госдумы Светлана Журова. Она напомнила, что в стране уже был опыт фотосессии в стиле «ню», когда спортсмены не позировали полностью раздетыми, а лишь показывали мышцы, которые обычно скрыты под комбинезонами.

Мне, например, достается до сих пор за съемки в этой фотосессии. Так что у нас точно такая история никаким образом не пройдет. А за границей в критической ситуации можно на этом заработать и на подготовку, и на лечение, — пояснила парламентарий.

Буквиц ведет страницу на платформе, где пользователи платят за доступ к фото эротического характера. У 31-летней немки около 400 тыс. подписчиков.

Ранее исследование показало, что некоторые скандинавские спортсмены сознательно отказываются от интимных отношений, опасаясь попадания в организм запрещенных веществ. Также свыше 60% респондентов заявили, что избегают употребления БАДов, некоторых лекарств, косметики и мазей.