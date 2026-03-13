13 марта 2026 в 20:10

Украинцы могут остаться без соцвыплат

Депутат Рады Мотовиловец: на Украине могут остановить все соцвыплаты

На Украине существует угроза полного прекращения социальных выплат, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец. Парламентарий отметил, что народные депутаты систематически не принимают важные законы, что приводит к отсутствию финансовой помощи от Европы и МВФ для Киева, передает Forbes.

Мотовиловец сообщил, что финансирование армии обеспечено, так как это приоритетное направление, но другие статьи расходов, включая дороги и социальные выплаты, могут быть урезаны. Политик отметил, что почти 40 депутатов готовы сформировать мандат. Он также подчеркнул, что Украина находится на грани кризиса.

Ранее директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский предупредил, что многие украинцы будут вынуждены работать до 70–75 лет из-за критически низких пенсий и нехватки молодежи. По его словам, на Украине катастрофически мало детей и молодых людей, что создает дефицит рабочей силы и угрожает пенсионной системе. Вышлинский предложил развивать доступную медицину и включать психологическую поддержку в страховые программы, но эти вопросы пока игнорируются.

