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04 июня 2026 в 12:26

Энтомолог раскрыл, где в России обитают ядовитые жуки-томкаты

Энтомолог Хряпин: жуки-томкаты обитают у водоемов во многих регионах России

Фото: Larry West/FLPA/ imageBROKER.com/Global Look Press
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Ядовитые жуки-томкаты встречаются не только на пляжах Ростовской области, но и во многих других регионах страны — они обитают у водоемов и в поймах рек, рассказал в беседе с aif.ru биолог и энтомолог Роман Хряпин. Ученый напомнил, что, если раздавить это насекомое на теле, можно получить нарывы на коже.

Томкаты вообще всегда были с нами. Живут в поймах рек, у водоемов. Они довольно широко распространены. И в Московской области они тоже, кстати, есть. Они много где обитают, кроме Крайнего Севера, — отметил Хряпин.

В случае если контакт с жуком вызвал негативную реакцию на коже, следует промыть пораженный участок холодной водой с мылом. После этого нужно обработать место антисептиком и нанести антигистаминную мазь для снятия воспаления и зуда.

Ранее Хряпин предупредил, что при случайном проглатывании жука-томката можно столкнуться с нарушением пищеварения, однако серьезных проблем со здоровьем это не повлечет. Он посоветовал не трогать жуков при встрече с ними.

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