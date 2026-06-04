Пьяный мужчина попытался напасть на бригаду скорой с ножом и плоскогубцами

Пьяный мужчина попытался напасть на бригаду скорой с ножом и плоскогубцами В Зеленограде задержали мужчину, угрожавшего бригаде скорой помощи плоскогубцами

Сотрудники Росгвардии задержали в Зеленограде нетрезвого мужчину, угрожавшего бригаде скорой помощи, заявили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в районе Привокзальной площади. Местный житель кидался на медиков с плоскогубцами и ножом для бумаги.

44-летний мужчина, угрожавший медикам плоскогубцами и ножом для бумаги, был задержан. На место вызвали следственно-оперативную группу, — отметили правоохранители.

В присутствии понятых у дебошира изъяли опасные предметы. Свое поведение он объяснил тем, что ошибочно принял врачей за лиц, которые якобы представляли для него угрозу. Его доставили в один из отделов полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее житель Московской области напал на новых жильцов с ножом после неудачной попытки вернуть проданный дом. Дом за 7,1 млн рублей в деревне Белое Озеро приобрел пенсионер, который вместе с женой хотел перебраться поближе к детям.