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04 июня 2026 в 12:23

Пьяный мужчина попытался напасть на бригаду скорой с ножом и плоскогубцами

В Зеленограде задержали мужчину, угрожавшего бригаде скорой помощи плоскогубцами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудники Росгвардии задержали в Зеленограде нетрезвого мужчину, угрожавшего бригаде скорой помощи, заявили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в районе Привокзальной площади. Местный житель кидался на медиков с плоскогубцами и ножом для бумаги.

44-летний мужчина, угрожавший медикам плоскогубцами и ножом для бумаги, был задержан. На место вызвали следственно-оперативную группу, — отметили правоохранители.

В присутствии понятых у дебошира изъяли опасные предметы. Свое поведение он объяснил тем, что ошибочно принял врачей за лиц, которые якобы представляли для него угрозу. Его доставили в один из отделов полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее житель Московской области напал на новых жильцов с ножом после неудачной попытки вернуть проданный дом. Дом за 7,1 млн рублей в деревне Белое Озеро приобрел пенсионер, который вместе с женой хотел перебраться поближе к детям.

Москва
Зеленоград
Росгвардия
нападения с ножом
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