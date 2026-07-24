Зеленоградские службы завершили комплексную реабилитацию Дунькиного пруда

В Зеленоградском административном округе Москвы завершили комплексную реабилитацию Дунькиного пруда, пишет «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова. Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства. Он отметил, что на дне водоема скопились иловые отложения, в нем разрастались водоросли и параллельно разрушалась береговая полоса.

В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, — подчеркнул Бирюков.

В рамках реабилитации водоема специалисты очистили его от 5,6 тыс. кубометров ила — это поможет воде меньше прогреваться и замедлит цветение. Дно укрепили песком, обустроили водоупорный слой, отремонтировали почти 240 метров берега и сделали удобный спуск для уток. Кроме того, создали зону биоплато площадью 250 «квадратов» для высадки водных растений.

Ранее сообщалось, что в Москве обустроили 139 мест для организованного отдыха у воды. В зонах обустроили пляжи с настилами из террасной доски, шезлонгами, лежаками, зонтами и навесами.