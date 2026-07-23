Труп женщины с пакетом на голове нашли в Зеленограде

В Зеленограде нашли труп женщины с пакетом на голове, сообщило РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на источник. Тело 55-летней жертвы нашли в квартире.

Ранее тело неизвестного мужчины извлекли из водоема на юге Москвы. Находку обнаружили в Борисовском пруду рано утром, в 04:30. По информации журналистов, на теле обнаружили следы жестоких пыток и побоев.

Ранее столичный СК возбудил уголовное дело об убийстве в отношении 48-летнего москвича, которого подозревают в расправе над знакомым. Инцидент произошел вечером 20 июля в квартире на 13-й Парковой улице. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил другого тяжелым предметом по голове. Предположительно, орудием преступления стал топорик. От полученной травмы потерпевший умер на месте.

До этого правоохранители задержали москвича, который убил собственного отца. Потасовка между ними случилась после бытового конфликта. Осознав содеянное, злоумышленник попытался скрыть следы преступления: он расчленил тело и вывез его во Владимирскую область.