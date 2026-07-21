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21 июля 2026 в 10:37

В Москве возбудили дело после жестокой расправы над мужчиной

СК: возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины на востоке Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Уголовное дело об убийстве возбуждено в отношении 48-летнего москвича, которого подозревают в том, что он забил знакомого тяжелым предметом насмерть на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета в Telegram-канале. Инцидент произошел вечером 20 июля в квартире на 13-й Парковой улице.

Между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из них ударил другого тяжелым предметом по голове. Предположительно, орудием преступления стал топорик. От полученной травмы потерпевший скончался на месте. Подозреваемый задержан.

Ранее ставрополец убил женщину ножом и в попытке скрыть следы преступления поджег летнюю кухню. По данным СК, причиной конфликта стала ссора из-за внимания 23-летнего мужчины к дочери погибшей. Отмечается, что после расправы подозреваемый устроил пожар в помещении.

До этого суд в Ставропольском крае приговорил 56-летнюю женщину к девяти годам лишения свободы за убийство и расчленение тела мужа. По данным следствия, преступление произошло 8 марта во время бытовой ссоры, которая возникла в ходе застолья. После конфликта женщина убила супруга и расчленила его тело.

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