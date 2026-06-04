Мужчина напал с ножом на новых хозяев проданного по «схеме Долиной» дома В Подмосковье мужчина напал на новых хозяев проданного за 7,1 млн рублей дома

Житель Московской области напал на новых жильцов с ножом после неудачной попытки вернуть проданный дом по «схеме Долиной», передает Telegram-канал Baza. По его информации, дом за 7,1 млн рублей в деревне Белое Озеро приобрел пенсионер, который вместе с женой хотел перебраться поближе к детям.

Покупатели предварительно проверили все документы, продавец выехал из дома, но параллельно с этим подал заявление о том, что продал дом по указке мошенников и денег у него нет. Когда мужчина приехал в свой новый дом, на пороге его встретили сотрудники ЧОПа, нанятые продавцом.

Начались суды, но в итоге покупателям разрешили заселиться. Сразу после этого ночью в дом проник неизвестный. Как выяснилось позже, это был друг продавца. Он напал на пенсионера, порезав ему ножом руку.

Ранее сообщалось, что петербургский актер Кирилл Ульянов не смог вернуть квартиру, которую, по его словам, продал под влиянием мошенников. Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел апелляцию и оставил жилье на улице Ленина в собственности покупательницы, отменив решение первой инстанции.