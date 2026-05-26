Известный актер не смог вернуть квартиру, проданную по «схеме Долиной» Актер Ульянов не смог вернуть квартиру, которую продал под влиянием мошенников

Петербургский актер Кирилл Ульянов не смог вернуть квартиру, которую, по его словам, продал под влиянием мошенников, сообщает 78.ru в Telegram-канале. Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел апелляцию и оставил жилье на улице Ленина в собственности покупательницы, отменив решение первой инстанции.

Квартира была продана пенсионерке Эльбе Гергиевой в январе 2024 года за 19,5 млн рублей. Ульянов утверждал, что стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками спецслужб, которые убедили его выставить жилье на продажу. Позже экспертиза в рамках уголовного дела установила, что актер находился под «манипулятивным воздействием».

В 2025 году районный суд признал сделку недействительной и постановил вернуть квартиру актеру, а деньги — покупательнице. При этом Гергиевой отказали в компенсации 2,6 млн рублей, потраченных ее сыном на ремонт. Пенсионерка настаивала, что приобрела жилье добросовестно и полностью оплатила сделку. После пересмотра дела квартира осталась у нее.

Ранее адвокат Игорь Баранов на пресс-конференции «Мошенничества на рынке недвижимости: как защитить права добросовестных покупателей?» заявил, что проверка временем может помочь человеку не стать жертвой «схемы Долиной». По словам эксперта, просьбы продавца оформить сделку как можно быстрее должны настораживать.