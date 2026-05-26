Известный актер не смог вернуть квартиру, проданную по «схеме Долиной»

Петербургский актер Кирилл Ульянов не смог вернуть квартиру, которую, по его словам, продал под влиянием мошенников, сообщает 78.ru в Telegram-канале. Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел апелляцию и оставил жилье на улице Ленина в собственности покупательницы, отменив решение первой инстанции.
Квартира была продана пенсионерке Эльбе Гергиевой в январе 2024 года за 19,5 млн рублей. Ульянов утверждал, что стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками спецслужб, которые убедили его выставить жилье на продажу. Позже экспертиза в рамках уголовного дела установила, что актер находился под «манипулятивным воздействием».
В 2025 году районный суд признал сделку недействительной и постановил вернуть квартиру актеру, а деньги — покупательнице. При этом Гергиевой отказали в компенсации 2,6 млн рублей, потраченных ее сыном на ремонт. Пенсионерка настаивала, что приобрела жилье добросовестно и полностью оплатила сделку. После пересмотра дела квартира осталась у нее.
Ранее адвокат Игорь Баранов на пресс-конференции «Мошенничества на рынке недвижимости: как защитить права добросовестных покупателей?» заявил, что проверка временем может помочь человеку не стать жертвой «схемы Долиной». По словам эксперта, просьбы продавца оформить сделку как можно быстрее должны настораживать.