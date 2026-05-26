Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 21:04

Известный актер не смог вернуть квартиру, проданную по «схеме Долиной»

Актер Ульянов не смог вернуть квартиру, которую продал под влиянием мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербургский актер Кирилл Ульянов не смог вернуть квартиру, которую, по его словам, продал под влиянием мошенников, сообщает 78.ru в Telegram-канале. Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел апелляцию и оставил жилье на улице Ленина в собственности покупательницы, отменив решение первой инстанции.

Квартира была продана пенсионерке Эльбе Гергиевой в январе 2024 года за 19,5 млн рублей. Ульянов утверждал, что стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками спецслужб, которые убедили его выставить жилье на продажу. Позже экспертиза в рамках уголовного дела установила, что актер находился под «манипулятивным воздействием».

В 2025 году районный суд признал сделку недействительной и постановил вернуть квартиру актеру, а деньги — покупательнице. При этом Гергиевой отказали в компенсации 2,6 млн рублей, потраченных ее сыном на ремонт. Пенсионерка настаивала, что приобрела жилье добросовестно и полностью оплатила сделку. После пересмотра дела квартира осталась у нее.

Ранее адвокат Игорь Баранов на пресс-конференции «Мошенничества на рынке недвижимости: как защитить права добросовестных покупателей?» заявил, что проверка временем может помочь человеку не стать жертвой «схемы Долиной». По словам эксперта, просьбы продавца оформить сделку как можно быстрее должны настораживать.

Регионы
Санкт-Петербург
квартиры
продажи
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя рассказал, что будет с виновными за атаку на Старобельск
Эксперт объяснил строительство оборонительных сооружений под Одессой
Уют без перегруза: как создать теплый минимализм
Небензя заранее разгадал ответ ООН по трагедии в ЛНР
Подросток устроил поджог на железнодорожных путях в Петербурге
В Армении начали национализировать «Электросети» бизнесмена Карапетяна
Безрукова рассказала об отношении труппы МХАТа к кадровым перестановкам
Концерн «Калашников» показал новые автоматы АК-15 иностранным гостям
Студент подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки в ЛНР
Генпрокуратура раскрыла схему с активами бывшей судьи Хахалевой
Известный актер не смог вернуть квартиру, проданную по «схеме Долиной»
ВМС США начали помогать судам в прохождении Ормузского пролива
Польша вызвала посла России в рамках скоординированной акции ЕС
Под завалами дома в Липецке могут находиться люди
Ирина Безрукова вступилась за «Гамлета» в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым
Стала известна предварительная причина пожара и обрушения дома в Липецке
Текстиль и тишина: как ткани создают ощущение покоя
«Помню»: Винник трогательно поздравил покойную супругу с днем рождения
Экономист призвала сократить рабочую неделю в России на час
Небензя оценил реакцию Запада на трагедию в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.