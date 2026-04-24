Адвокат дал советы, как не стать жертвой «схемы Долиной»

Проверка временем может помочь человеку не стать жертвой «схемы Долиной», сообщил NEWS.ru адвокат Игорь Баранов на пресс-конференции «Мошенничества на рынке недвижимости: как защитить права добросовестных покупателей?». По словам эксперта, просьбы продавца оформить сделку как можно быстрее должны настораживать.

На самом деле стоит понимать, что панацеи и универсального совета не существует. Но что бы хотелось отметить от себя лично: любая сделка выдерживает проверку временем. Правовую проверку в том числе. Добросовестный продавец будет адекватно относиться к вашим просьбам, — отметил он.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Москвы Сергей Саяпин заявил, что точного количества пострадавших по «схеме Долиной» в России никто не знает. По словам эксперта, доля в общем количестве сделок кажется небольшой, но это показательно, потому что для каждого, кто попал на эту уловку, это «трагедия всей жизни». Саяпин подчеркнул, что жертвой мошенников может стать любой человек вне зависимости от возраста и социального статуса.