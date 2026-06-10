Глава Чувашии сообщил о ракетной атаке на Чебоксары

Чебоксары ранним утром подверглись ракетной атаке, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в МАКСе. В настоящее время специалисты устанавливают, есть ли пострадавшие.

Глава республики отметил, что все данные о последствиях атаки уточняются. На данный момент информации о числе пострадавших и масштабах повреждений не приводится.

Ранее в Херсонской области после ночной атаки беспилотников произошло масштабное обесточивание нескольких территорий, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, без электроснабжения остались сразу восемь округов региона.

До этого губернатор региона Михаил Развожаев заявил: во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

В то же время оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.