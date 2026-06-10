В Херсонской области восемь округов остались без электричества из-за ВСУ

В Херсонской области восемь округов остались без электричества из-за ВСУ Сальдо: в Херсонской области восемь округов полностью обесточены из-за атак БПЛА

В Херсонской области после ночной атаки беспилотников произошло масштабное обесточивание нескольких территорий, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, без электроснабжения остались сразу восемь округов региона.

Аварийные отключения затронули Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Горностаевский, Каховский округа и Новокаховский городской округ. По его словам, ситуация стала следствием ночной атаки БПЛА.

Энергетики и аварийные службы уже приступили к восстановительным работам на месте. Он добавил, что специалисты делают все возможное для максимально быстрого возвращения электричества в дома жителей.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил: во время очередной атаки беспилотников на Севастополь было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». По его словам, в результате удара БПЛА на объекте загорелась крыша.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.