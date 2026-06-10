Два объекта инфраструктуры вспыхнули после атаки БПЛА Два объекта инфраструктуры загорелись после атаки дрона во Владимирской области

Пожар на двух объектах инфраструктуры произошел после атаки БПЛА на Владимирскую область, сообщил в мессенджере МАКС губернатор Александр Авдеев. По его словам, никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники МЧС и Росгвардии, указал глава региона.

В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет. Силами МЧС и Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия, — отметил он.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.