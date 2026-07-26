Такая же зависимость: что такое трудоголизм, последствия, как бороться

Такая же зависимость: что такое трудоголизм, последствия, как бороться

Согласно опросам, большинство россиян идентифицируют себя как трудоголики, однако далеко не все довольны таким статусом. NEWS.ru рассказывает, что на самом деле представляет собой трудоголизм, как зависимость от работы сказывается на здоровье и стоит ли бороться с этим явлением.

Много ли трудоголиков среди россиян

Большинство россиян (63%) называют себя трудоголиками — таковы данные свежего исследования SuperJob, имеющегося в распоряжении NEWS.ru. При этом женщин среди опрошенных немного больше: 65% против 62% мужчин.

Свою склонность к трудоголизму участники опроса объясняют по-разному. Чаще всего (72%) они говорят, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. 59% работают более восьми часов в день, 47% трудятся по выходным. Еще 35% признались, что без работы начинают тревожиться и нервничать, а 32% просто не умеют отдыхать и расслабляться.

Среди других признаков трудоголизма: у 28% опрошенных одновременно идет несколько проектов, 19% звонят и пишут коллегам в нерабочее время. Еще по 18% имеют дополнительную работу помимо основной или просто не знают, чем себя занять вне офиса. У 12% все хобби так или иначе связаны с профессией, а 2% назвали другие причины.

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Насколько опасен настоящий трудоголизм

О последствиях переработок NEWS.ru рассказала эксперт по кризисным коммуникациям Светлана Андреева, опираясь на масштабное исследование ВОЗ и Международной организации труда. Работа 55 и более часов в неделю, как выяснили ученые, на 35% повышает риск инсульта и на 17% — риск смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с нагрузкой 35–40 часов. При этом с 1970 по 2018 год смертность от сердечных заболеваний из-за переработок выросла на 42%, а от инсульта — на 19%.

«В таком „бесконечном забеге“ легко добежать до эмоционального выгорания — не только психического, но и физического, которое с 2019 года ВОЗ официально признала болезнью. При этом, нагружая себя на работе сверх меры, трудоголик зачастую теряет возможность поддерживать теплые глубокие связи с людьми, тем самым лишая себя шанса на эмоциональную поддержку и серьезно увеличивая уязвимость к факторам стресса», — объяснила Андреева.

По ее словам, данные 20-летнего исследования американских ученых, опубликованного в American Journal of Epidemiology, показали, что трудоголики живут даже меньше хронических алкоголиков: регулярные переработки и отсутствие отпуска разрушают сердечно-сосудистую систему быстрее, чем хронический алкоголизм, из-за хронического стресса.

Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru предположил, что в России не так много трудоголиков. «И уж тем более трудоголик со своим трудоголизмом не борется — он получает от него удовольствие. Борются, как правило, родственники: на них не остается ни времени, ни сил. Однако, если человек реализуется и приносит деньги в семью, все это терпят до его выгорания — когда он перестает приносить эти деньги», — объяснил эксперт.

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Действительно ли много работать вредно

Основатель «Клиники Ткачева» невролог Александр Ткачев в разговоре с NEWS.ru пояснил, что не стоит считать трудоголизм однозначным злом.

«Есть люди, которые искренне любят свою работу и получают от нее удовольствие. Пока работа дает энергию, а не забирает последние силы, в этом нет ничего плохого», — указал специалист. Другое дело, когда человек месяцами живет без нормального отдыха, постоянно испытывает стресс и работает на пределе возможностей.

«В этом случае организм рано или поздно начинает подавать сигналы. Сначала снижается концентрация и пропадает интерес даже к любимому делу, затем появляются проблемы со сном, раздражительность, тревожность, а со временем могут присоединиться и вполне реальные заболевания», — рассказал Ткачев.

Трудолюбие само по себе — не проблема, подтвердила в разговоре с NEWS.ru психолог Кристина Гундлах. По ее мнению, бороться нужно не с желанием работать, а с потерей чувства меры. «Если человек умеет переключаться, отдыхать без чувства вины, сохраняет интерес к семье, своему здоровью и хобби, то высокая вовлеченность в профессию — это скорее ресурс, нежели риск», — отметила она.

Но если человек думает: «Нельзя ехать в отпуск — я напрасно трачу время», испытывает тревогу вне работы или пытается заглушить с ее помощью проблемы в отношениях, внутреннюю пустоту, постоянное беспокойство — это уже повод обратиться к своему психологическому состоянию. «Работа не должна становиться единственным способом справляться с жизненными трудностями», — заключила собеседница NEWS.ru.

Трудоголизм нередко воспринимается как положительное качество, однако психологи относят его к формам зависимого поведения, сообщила NEWS.ru руководитель Института превентивной психологии Татиана Молосова.

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«Как и при других зависимостях, человек использует работу не только для достижения целей, но и как способ уйти от неприятных эмоций, внутренних конфликтов или жизненных трудностей. Постепенно работа начинает занимать центральное место в жизни, вытесняя отдых, общение с близкими и заботу о собственном здоровье», — рассказала она.

По словам Молосовой, бороться нужно не с желанием много работать, а именно с зависимостью от работы.

Как справиться с трудоголизмом

Избежать нервного истощения можно, если соблюдать несложные правила, пояснила в беседе с NEWS.ru основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо.

«Во-первых, устраивайте себе цифровой детокс в течение дня. Отдыхайте примерно столько же, сколько напряженно трудились. Во-вторых, выровняйте режим сна: с 22 до 3 часов ночи происходит выработка мелатонина, который отвечает за баланс кортизола — гормона коры надпочечников, который называют „гормоном стресса“. Если мы спим достаточно и в правильное время, регенерируются клетки, организм отдыхает, наша иммунная защита способна справляться с вирусами и стрессом», — указала врач.

Также, по ее словам, не следует увлекаться простыми углеводами (сахар, выпечка, сладости). Избыток углеводов приводит к закислению вокруг клеток, они становятся «вялыми и недееспособными», развивается преждевременное старение, снижается иммунная защита всего организма.

«Умеренную физическую нагрузку на свежем воздухе добавьте в список обязательных задач на день. Кислород, поступающий в митохондрии в процессе дыхания, необходим для присоединения протонов водорода. При его отсутствии весь процесс в митохондриях прекращается. А именно митохондрии отвечают за выработку в клетках энергии, необходимой для выполнения всех функций организма», — рассказала Шуппо.

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