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22 июля 2026 в 17:38

Невролог назвал главное условие, при котором трудоголизм уже не безопасен

Невролог Ткачев: трудоголизм опасен при отсутствии нормального отдыха и сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Считать трудоголизм однозначным злом ошибочно, заявил NEWS.ru врач-невролог Александр Ткачев. По его словам, для многих работа — это источник драйва и удовольствия, и в этом нет ничего опасного. Однако проблемы наступают в тот момент, когда организм перестает справляться с нагрузкой, уточнил специалист. По его словам, при длительной работе без отдыха ухудшается концентрация, пропадает интерес к деятельности, появляются бессонница, раздражительность и тревога, а со временем могут развиться и серьезные заболевания.

Пока работа дает энергию, а не забирает последние силы, в этом нет ничего плохого. Однако если человек месяцами живет без нормального отдыха, постоянно испытывает стресс и работает на пределе возможностей, организм рано или поздно начинает подавать сигналы, — сказал Ткачев.

Ранее психолог Полина Токарева рассказала, что трудоголизм помогает некоторым людям справляться с одиночеством и неуверенностью в себе. Кроме того, отметила специалист, переработки в ряде случаев позволяют преодолеть страхи и снизить тревожность. По мнению эксперта, эту привычку далеко не всегда нужно искоренять.

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