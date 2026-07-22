Психиатр рассказал, много ли трудоголиков в России Психиатр Шуров развеял миф о большом числе трудоголиков в России

В РФ нет большого числа трудоголиков, вопреки распространенному мнению, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. Он отметил, что увлеченные работой россияне практически никогда не борются с трудоголизмом, а напротив, получают от этого удовольствие.

В нашей стране нет большого количества трудоголиков, вопреки распространенному мнению. Как правило, с трудоголизмом борются родственники, на которых у занятых работой граждан обычно не остается ни сил, ни времени. Если человек самореализуется и приносит деньги в семью, как правило, все это терпят до момента выгорания, когда он перестает это делать, — объяснил эксперт.

Ранее карьерный эксперт Мария Васильева заявила, что чрезмерная преданность делу часто маскируется под ответственность, но со временем разрушает здоровье и отношения. По ее словам, опасными сигналами являются невозможность отключиться от рабочих задач даже в выходные и в отпуске, а также постоянная проверка рабочей почты и мессенджеров.

Васильева отметила, что человек теряет интерес к хобби и общению с близкими, у него возникает физическое и эмоциональное истощение, которое не проходит даже после сна.