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05 июля 2026 в 18:03

Названы тревожные признаки приближающегося выгорания на работе

Карьерный эксперт Васильева: трудоголизм может привести к выгоранию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чрезмерная преданность делу часто маскируется под ответственность, но со временем разрушает здоровье и отношения, заявила RT карьерный эксперт Мария Васильева в День трудоголика. Также она поделилась, как отличить трудоголизм от профессионального выгорания и восстановить баланс между работой и личной жизнью.

Опасными сигналами являются невозможность отключиться от рабочих задач даже в выходные и в отпуске, постоянная проверка рабочей почты и мессенджеров, потеря интереса к хобби и общению с близкими, а также физическое и эмоциональное истощение, которое не проходит даже после сна или выходных, — объяснила Васильева.

Эксперт подчеркнула, что восстановить баланс можно, установив четкие границы между работой и личной жизнью. Это может быть правило не открывать рабочие чаты после 19:00 или не брать задачи на выходные.

Васильева также рекомендовала раз в неделю проводить энергетический аудит, чтобы оценить, какие задачи заряжают, а какие истощают. Если большая часть рутины опустошает — это сигнал пересмотреть обязанности или задуматься о смене профессии.

Ранее психолог Милана Орехова предупредила, что тотальный контроль сотрудников с помощью тайм-трекеров и видеосозвонов дает обратный эффект и снижает продуктивность. По ее словам, постоянное давление убивает внутреннюю мотивацию работников и вызывает стресс.

Общество
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