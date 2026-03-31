Работодателей предупредили, чем опасен чрезмерный контроль сотрудников

Чрезмерный контроль сотрудников может негативно влиять на их производительность, заявила NEWS.ru психолог Милана Орехова. По ее словам, работники испытывают стресс в условиях постоянного давления.

В последние годы работодатели в различных сферах все чаще внедряют инструменты тотального контроля: тайм-трекеры, скриншоты рабочего стола, постоянные видеосозвоны. Формально это делается ради эффективности. Однако парадокс в том, что чрезмерный контроль снижает именно ту продуктивность, ради которой он вводится. Более эффективной стратегией оказывается создание среды доверия и ответственности. Психика человека устроена таким образом, что ощущение внешнего давления убивает внутреннюю мотивацию. При потере автономии падает вовлеченность и усиливается формальное выполнение задач, — пояснила Орехова.

Она подчеркнула, что в условиях сильного давления со стороны руководства сотрудники начинают саботировать работу. По словам Ореховой, они формально продолжают выполнять свои обязанности, но уже не вкладывают в это дело душу. Психолог указала, что это не проявление лени, а естественная реакция психики на чрезмерный контроль.

По данным исследований в области психологии организаций, постоянное наблюдение повышает тревожность и снижает когнитивную гибкость. В результате падает качество решений и пропадает желание проявлять инициативу. Главный вызов для бизнеса сегодня — не усиление контроля, а возвращение сотрудникам ощущения влияния на результат своей работы. Именно в этой точке появляется настоящая вовлеченность, — резюмировала Орехова.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что трудоголики рискуют столкнуться с выгоранием, хронической усталостью и проблемами с психикой. По его словам, можно достигать успеха, не изнуряя себя, если грамотно распределять свои ресурсы.