28 мая 2026 в 13:04

Юрист ответил, кому работодатель не может отказать в отпуске летом

Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска в летний период родителям детей-инвалидов, несовершеннолетним сотрудникам и многодетным служащим, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, льготная категория граждан вправе выбирать удобное для отдыха время.

К льготной категории работников относятся несколько групп граждан. Несовершеннолетние сотрудники моложе 18 лет пользуются правом на отпуск летом на основании статьи 267 ТК РФ. Причем отдых длится 31 календарный день и может быть взят даже до истечения шестимесячного стажа. Кто еще может взять отпуск летом? Один из родителей, опекун или попечитель, воспитывающий ребенка-инвалида до 18 лет. Многодетные работники с тремя и более детьми сохраняют это право, пока младшему не исполнится 14 лет, при условии, что все трое не достигли совершеннолетия, — сказал Русяев.

Он отметил, что в список льготников также входят беременные женщины, которые могут уйти в ежегодный отпуск перед декретом или сразу после него. По его словам, аналогичное право имеют почетные доноры России и супруги военнослужащих.

Беременные женщины могут уйти на отдых летом перед декретом, сразу после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком. Муж работницы, находящейся в отпуске по беременности и родам, вправе отдыхать одновременно с ней независимо от стажа. Почетные доноры России опираются на пункт 1 части 1 статьи 23 закона № 125-ФЗ. В этот же список входят супруги военнослужащих, совместители, чернобыльцы и пострадавшие от других радиационных аварий, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры орденов, — заключил Русяев.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что увеличение количества отпускных дней для работающих россиян может негативно отразиться на экономике страны и спровоцировать рост цен на товары и услуги. По ее словам, дополнительные расходы работодателей на оплату длительного отдыха сотрудников неизбежно лягут в себестоимость продукции.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
