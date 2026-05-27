Юрист ответил, увеличат ли россиянам отпуск до 35 дней

Юрист Южалин: россиянам не увеличат отпуск до 35 дней

Россиянам откажут в увеличении отпуска до 35 дней, рассказал НСН руководитель юридической практики Александр Южалин. Он отметил, что такая инициатива отрицательно скажется на работодателях.

Каждый год ситуация меняется, но многие компании все равно остаются пока в условиях дефицита кадров. Если еще дать дополнительный отпуск, нужно будет перестраивать все системы, все рабочие и бизнес-процессы, — рассказал Южалин.

Юрист подчеркнул, что такая финансовая нагрузка станет неподъемной для многих работодателей. По его словам, россияне уже отдыхают достаточно дней в году, включая нерабочие праздничные дни.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец призвала сократить рабочую неделю на час, сохранив отпуск продолжительностью 28 дней. По ее словам, во многих странах рабочая неделя короче, чем в России.