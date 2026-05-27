27 мая 2026 в 14:39

Международный форум БИОПРОМ проведут в Краснодарском крае

Фото: Пресс-служба форума БИОПРОМ
В Краснодарском крае на площадке многофункционального культурно-делового центра «Геленджик Арена» с 5 по 6 октября пройдет III Международный форум БИОПРОМ. На мероприятии традиционно обсудят развитие технологий, направленных на улучшение качества жизни людей. Главной темой этого года станет «Промышленность и технологии для человека».

Ключевыми целями форума стали вывод российских технологий на мировые рынки, сотрудничество с зарубежными инвесторами и научными центрами, популяризация отечественных решений в биотехнологиях, фармацевтике, пищевой промышленности, медизделиях, косметике и экологии. Отдельный приоритет отдадут поддержке проектов малого и среднего бизнеса в сфере технологий для человека. Среди участников форума ожидаются ведущие специалисты биотеха, медицины, фармы, пищепрома, ретейла и HoReCa, представители крупных компаний РФ и зарубежья, госорганов, производители и поставщики сырья и оборудования, сотрудники банков, консультанты, инвесторы, аналитики и отраслевые эксперты.

Развитие биоэкономики сегодня — один из приоритетов технологического роста России, объединяющий инновации в промышленности, науке и здравоохранении. Форум БИОПРОМ выступает ключевой площадкой для обсуждения практических шагов в этой сфере, внедрения передовых технологий и взаимодействия государства, бизнеса и научного сообщества. Особое внимание на форуме уделяется реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», утвержденного в декабре 2025 года.

В 2025 году на форуме «БИОПРОМ» на сессии «Эволюция пути орфанного препарата к пациенту» обсудили предложенный Минздравом резервный механизм обеспечения льготными препаратами пациентов с редкими болезнями. По мнению экспертов, в нынешней редакции он не решает проблем орфанных больных и не снижает финансовую нагрузку на субъекты России.

