На БИОПРОМ обсудили лекарственное обеспечение пациентов с редкими болезнями

На форуме БИОПРОМ на сессии «Эволюция пути орфанного препарата к пациенту» обсудили предложенный Минздравом резервный механизм обеспечения льготными препаратами пациентов с редкими болезнями. По мнению экспертов, в нынешней редакции он не решает проблем орфанных больных и не снижает финансовую нагрузку на субъекты России.

Механизм предусматривает помощь из федерального бюджета регионам при невозможности исполнения ими полномочий по лекарственному обеспечению пациентов с орфанными заболеваниями. Для получения помощи регион должен соответствовать условиям. Механизм хотят запустить в 2026 году.

Как отметила руководитель проектного офиса «Редкие болезни» Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, член экспертного совета Госдумы по охране здоровья по редким заболеваниям Елена Шукан, в РФ встречается около 300 редких болезней, для более чем 100 — существует терапия.

К сожалению, из них только 28 заболеваний включены в программу госгарантий для лечения редких больных. Это — 17 заболеваний в региональной программе и 11 — в федеральной программе высокозатратных нозологий. Еще для более чем 50 заболеваний терапия зарегистрирована в РФ, но возможность лечиться есть только у детей до 19 лет в рамках фонда «Круг добра», — привела Шукан данные ЦЭККМП Минздрава РФ. Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она заявила, что в среднем в региональной льготе расходы на орфанные препараты на 2025 год составляют 20%.

Всего в 2025 году регионы планируют потратить на орфанные препараты около 53 млрд рублей. Примерно 40% от этих расходов будут расходами на взрослых, живущих в субъектах и обеспечивающихся как инвалиды, и в том числе, расходы на повзрослевших детей, выходящих из-под опеки «Круга добра». Это заболевания, для которых зарегистрирована терапия, но которые не погружены ни в какую программу. Если пациенты с таким заболеванием не являются детьми, только инвалидность позволит претендовать на региональные деньги для покупки ЛС, — сказала Шукан.

По словам доцента кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, члена Экспертного совета по редким заболеваниям при комитете по охране здоровья Государственной думы, руководителя правовой службы фонда «Подсолнух» Марии Посадковой, результаты мониторинга орфанных пациентов показали, что 78% респондентов говорят о задержке в выдаче препарата при отсутствии финансирования, 60% — из-за оргвопросов.

Посадкова поделилась анализом судебной практики: 58 из 60 решений судов по связанным с выдачей препарата разбирательствам выносились в пользу пациента.

Часто механизмы требуют допспецифики. Если мы хотим внедрить новый критерий, не апробированный действующими программами, он должен быть особо проверен на соответствие правовой позиции Конституционного суда и на возможность его реализации, — отметила Посадкова. Главная стратегическая сессия «Технологии для жизни» международного форума «Биопром» в Геленджике Фото: Виталий Невар/РИА Новости

По ее словам, сейчас предложенные критерии не решают проблем редких пациентов и не снижают нагрузку на регионы. Они ограничительны, а порядок подачи и рассмотрения заявки субъекта — труднореализуем. Есть риски, что регионы останутся без возможности в допподдержке, а пациенты — без жизненно необходимой терапии.

По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, фонд «Круг добра» обеспечивает подопечным высокое качество жизни.

Если все при 19-летии перечеркивается невозможностью субъекта исполнить обязательства, это серьезный вызов государству, серьезные социальные и имиджевые последствия. Эти пациенты вызывают интерес у экспертов, власти, профсообщества, — сказал он.

Как отметил Жулев, обозначенные критерии жестки, соответствовать им может мало регионов.

Замначальника управления секретариата КС РФ, завкафедрой конституционного и административного права ЮФ «НИУ ВШЭ» Павел Блохин рассказал о роли практики КС в правовом регулировании обеспечения ЛС.

При механизмах субсидирования субъектов или резервного фонда лекарств взаимоотношения органов здравоохранения субъектов и федеральных органов должны быть построены так, чтобы пациент не ждал, — пояснил он.

По словам Блохина, механизм должен обеспечивать пациента нужными лекарствами беспрерывно.

Ранее стало известно, что международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека» за два дня работы посетило свыше 3,5 тысячи человек из России и других стран. Мероприятие прошло с 6 по 7 октября в Геленджике.