Трамп не обеспокоен скорым истечением срока договора ДСНВ с Россией Трамп: если срок действия договора ДСНВ истечет, США заключат соглашение получше

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу истечения срока соглашения ДСНВ, передает газета The New York Times. Он выразил уверенность в возможности заключения нового, более выгодного договора после истечения текущего.

Если срок действия истечет — значит истечет. Мы просто заключим соглашение получше, — сообщил Трамп.

Трамп считает обязательным участие Китая в подобных соглашениях из-за быстрого роста его ядерного потенциала. По его мнению, в переговоры также следует привлечь несколько других мировых игроков.

Ранее новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что Москва ожидает отклика от администрации главы Белого дома Дональда Трампа на предложение президента России Владимира Путина о сохранении лимитов в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Кроме того, Полянский заявил о намерении способствовать выводу ОБСЕ из летаргического сна. Он отметил, что у организации есть шансы стать по-настоящему востребованной.