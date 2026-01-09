Трамп не обеспокоен скорым истечением срока договора ДСНВ с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу истечения срока соглашения ДСНВ, передает газета The New York Times. Он выразил уверенность в возможности заключения нового, более выгодного договора после истечения текущего.
Если срок действия истечет — значит истечет. Мы просто заключим соглашение получше, — сообщил Трамп.
Трамп считает обязательным участие Китая в подобных соглашениях из-за быстрого роста его ядерного потенциала. По его мнению, в переговоры также следует привлечь несколько других мировых игроков.
Ранее новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что Москва ожидает отклика от администрации главы Белого дома Дональда Трампа на предложение президента России Владимира Путина о сохранении лимитов в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Кроме того, Полянский заявил о намерении способствовать выводу ОБСЕ из летаргического сна. Он отметил, что у организации есть шансы стать по-настоящему востребованной.